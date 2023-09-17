شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال المشتبه به بالاعتداء على سائح كويتي في ‎طرابزون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وسائل الإعلام الكويتية، أن موضوع تعرض مواطن للاعتداء في مدينة طرابزون التركية يحظى بمتابعة واهتمام من قبل وزارة الخارجية الكويتية.

وشدد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير عزيز الديحاني،على أن وزارة الخارجية الكويتية تتابع الموضوع باهتمام.

وقال إن السفير الكويتي في إسطنبول تواصل مباشرة مع المواطن واطمئن على صحته، مبينًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين.

ردود فعل كويتية

علق عدد من الشخصيات العامة في الكويت على الحادث الذي تعرض له مواطن كويتي في تركيا، معبرين عن غضبهم جراء تكرارا مثل تلك الحوادث.

وقال النائب أسامة الزيد، عضو مجلس الأمة الكويتي، عبر صفحته على منصة إكس: الاعتداء الهمجي الذي تم على سائح كويتي وأسرته أمام العامة، يتوجب أولاً تفاعلًا سريعًا من السفارة الكويتية في تركيا، بتوفير الرعاية الصحية للمصاب والحماية لأسرته حتى عودتهم تحت إشراف وزارة الخارجية، واتخاذ الاجراءات القانونية لمحاسبة المعتدين، كرامة المواطن الكويتي داخل الكويت يصونها القانون، وكرامته خارج حدودها تحت مسؤولية وزارة الخارجية.

فيما قال عضو مجلس الأمة الكويتي، النائب محمد الرقيب: بعد حوادث الاعتداء على المواطنين في تركيا، أصبح لزامًا على وزير الخارجية اتخاذ موقف دبلوماسي يقدم للخارجية التركية حفاظًا على كرامة وسلامة المواطنين الكويتيين، وحتى يضع حدًا لهذه الاعتداءات المتكررة.

اعتقال المشتبه به

أصدر مكتب حاكم طرابزون في تركيا بيان بشأن الإعتداء على سائح كويتي في طرابزون، صباح اليوم الأحد، وأكد البيان أنه تم اعتقال المشتبه به على الفور من قبل الشرطة.

وأوضح أن خلافًا لفظيًا حدث بين اثنين من السياح، وفي حين حاولت الشرطة الموجودة في المكان تهدئة الخلاف، تدخل شخص تركي في الحادث، ظنًا منه أن السائحين يقاومنو الشرطة، ما دفعه للكم أحد السياح وهو المواطن الكويتي، ليسقط على إثر الضربة على الأرض.

وأكد مكتب حاكم طرابزون أنه بتعليمات من النائب العام، بدء التحقيق الجنائي ضد المشتبه به، في حين يتلقى السائح العلاج بإشراف مكتب المحافظ، وحالته مستقرة.