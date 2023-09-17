شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عربي لدراسة حماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والجهات المعنية في الدول العربية، لدارسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.

وأفادت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية، الدكتورة مها بخيت، في تصريح لها على هامش الاجتماع، أن الاجتماع يأتي تنفيذًا للقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب، المتضمن عقد اجتماعٍ ثانٍ للجنة المشتركة لاستكمال مناقشة ودراسة مواد مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، لعرض النتائج على الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب.

الأطفال في النزاعات المسلحة

يتم تجنيد آلاف الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم، بحسب الأمم المتحدة.

ووفق بيانات المنظمة العالميةن فإن أكثر من 105 ألف طفل جندوا بين عامي 2005 و2022، من قبل أطراف النزاع، على الرغم من أنه يعتقد أن العدد الفعلي للحالات أعلى من ذلك بكثير.