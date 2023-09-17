شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الاعتداء على مواطن كويتي بتركيا السفير يؤكد "سيأخذ حقه بالكامل" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال السفير الكويتي بتركيا بعد تداول فيديو يكشف الاعتداء على مواطن كويتي في طرابزون التركية، إنه "تم حجز المشتبه به، وإن المواطن الكويتي بخير، وسيأخذ حقه بالكامل".

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق اعتداء على سائح كويتي في مدينة طرابزون التركية، وأظهر المقطع مشهد صادم للمواطن وهو مغشياً عليه بلا حراك، وتجمّع حوله أقاربه وعدد كبير من المارة.

سفارة الكويت في تركيا

ونقلا عن وسائل إعلام كويتية، أعلنت سفارة الكويت في تركيا أن "المواطن المُعتدى عليه بخير وسيأخذ حقه، ومتواجدون في طرابزون لمتابعة القضية".

وأضافت السفارة: "تم توقيف المشتبه به خلال ساعات من الحادثة وحجزه، والسلطات التركية مهتمة، ومحامي السفارة يتابع الإجراءات".

وعلق الجانب التركي على هذه المشاهد بأن ما حدث هو سوء فهم، وتمّ توقيف المعتدي، ونقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.

وقال حساب "شؤون تركية" على منصة "إكس" إن السائح الكويتي تعرض لإصابة بالغة في الرأس، بعد الاعتداء عليه من قبل أتراك وهو يسير مع عائلته في ميدان طرابزون.

مكتب حاكم طرابزون

قال مكتب حاكم طرابزون من خلال بيان صادر عن تفاصيل الواقعة: "توقيف المتهم بالاعتداء على السائح الكويتي"، وفق ما نشره موقع "تركي بوست".

وأضاف البيان: "في تمام الساعة 22:20 (السبت) في ساحة مدينة طرابزون، حاولت الشرطة الموجودة في المكان تهدئة خلاف لفظي بين اثنين من السياح".

وأشار البيان إلى تدخل شخص تركي في الحادث، وأساء فهم الموقف متصورا أن "السياح يقاومون رجال الشرطة".

اهتمام واسع

أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير عزيز الديحاني، أن موضوع تعرض مواطن للاعتداء في مدينة طرابزون يحظى بمتابعة واهتمام من قبل وزارة الخارجية.

وقال الديحاني لصحف محلية كويتية، إن سفيرنا في اسطنبول قام بالاتصال المباشر مع المواطن للاطمئنان على صحته، إضافةً إلى تواجد أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية في مدينة طرابزون التركية التي حصل فيها الاعتداء للتنسيق مع السلطات التركية والوقوف على تفاصيل الحادثة.

وأوضح الديحاني، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين وهناك متابعة لإجراءات القضية، مؤكداً حرص وزارة الخارجية على المتابعة المستمرة لأحوال جميع المواطنين الكويتيين في الخارج بتوجيهات من وزير الخارجية ونائبه.

وأشاد الديحاني بالجهود المبذولة من قبل السلطات التركية من أجل متابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين على المواطن الكويتي.