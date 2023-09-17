شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي يشدد على ضرورة تحسين أوضاع العمال وحماية حقوقهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقى، عبد اللطيف جمال رشيد، ضرورة تحسين أوضاع العمال وحماية حقوقهم وبذل الجهود لإصدار التشريعات التي تضمن شروط عمل مناسبة لهم.



وشدد رشيد خلال استقباله رئيس الاتحاد العراقي لنقابات العمال وليد نعمة فارس، وفقا لما أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، اليوم الأحد على أهمية استمرار الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد كونه يمثل ركيزة أساسية لتلبية مطالب المواطنين وتقديم الخدمات والبدء بمشاريع الاستثمار وتقديم الخدمات وتأهيل البنية التحتية".



وقال الرئيس العراقي "إن بلاده يتمتع بعوامل اقتصادية وجغرافية وثقافية وحضارية وهي مخرجات متميزة لإنجاح المشاريع الإنتاجية والاستثمارية، ومنطلق لأهمية توحيد جهود الاتحادات والنقابات المهنية واستقلاليتها، والاستفادة من هذه العوامل في شحذ الطاقات وزيادة وتيرة الإنتاج ورفد الحكومة في سعيها لتوفير الحياة الحرة الكريمة للمواطنين".



ولفت رشيد إلى أهمية تشجيع ودعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته لتطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، مشيرا إلى "ضرورة تحسين أوضاع العمال وحماية حقوقهم وبذل الجهود لإصدار التشريعات التي تضمن شروط عمل مناسبة لهم".



من جانبهم، استعرض أعضاء الوفد نشاطات الاتحاد والنقابات المنضوية فيه وأهم المؤشرات التي تواجه عملهم، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية، وتثمينهم لطروحات وحرص فخامته على الاهتمام بالطبقة العمالية".