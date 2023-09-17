شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المخابرات العراقي يعلن الإطاحة بشبكة إرهابية خطيرة في بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الأحد، عن الإطاحة بشبكة إرهابية خطيرة في العاصمة بغداد.



وذكر الجهاز - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "استناداً لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، حقق جهاز المخابرات الوطني العراقي نصراً جديداً يضاف إلى سجل انتصارات العراقيين على قوى الإرهاب والتكفير الداعشي، فقد نفذ أبطال الجهاز واحدة من أكثر العمليات الاستخبارية النوعية نجاحاً أطاحت بشبكة إرهابية خطيرة في العاصمة بغداد".



وأضاف أن "هذه العملية ترتبط بعملية سابقة نفذها الجهاز بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب في 26 فبراير 2023 أسهمت بقتل 22 إرهابياً في صحراء الأنبار غربي البلاد، وقادت إلى تحديد أهداف جديدة وكشفت هذه الشبكة التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في محاولة تستهدف المواكب الحسينية ومراكز الشرطة والسيطرات والأسواق العامة في عدد من الأحياء الشعبية في بغداد، وبعد مراقبة ميدانية دقيقة لتحركاتها تم إلقاء القبض على عناصرها كافة".



وتابع الجهاز أن "المتهمين اعترفوا بانتمائهم للعصابات الإرهابية وتلقيهم تدريبات مكثفة على صناعة العبوات والأحزمة الناسفة والمواد المتفجرة تمهيداً لتنفيذ عملياتهم الانتحارية، إلا أن أيدي أبطال الجهاز كانت أقرب إليهم وألقت القبض عليهم في عملية استباقية نوعية".



وأوضح أنه "في الوقت الذي تكشف فيه هذه العملية اقتدار الجهد الاستخباري العراقي واختراقه صفوف تلك العصابات الظلامية، يؤكد جهاز المخابرات الوطني العراقي استمرار جهوده لملاحقة فلولها حتى القضاء عليها".