شكرا لقرائتكم خبر عن "أرصاد" المغرب تحذر: رياح قوية وأمطار رعدية كثيفة مرتقبة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بالمغرب، بأن زخات مطرية رعدية قوية مصحوبة بالبرد وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار مرتقبة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، فى بيان لها، أن هذه الزخات المطرية المصحوبة بالبرد (25 – 35 ملم) مرتقبة بكل من كرسيف وبركان والناظور ووجدة-أنجاد وتاوريرت وصفرو، ومن المتوقع أن تستمر حتى الحادية عشرة ليلا.

وبحسب المديرية، فإنه يتوقع أيضا، أن تهب رياح قوية مع تطاير الغبار (75 – 85 كلم/س)، بأقاليم جرادة وتاوريرت وفكيك وبولمان.

وعلى صعيد متصل، طالب الناجون من الزلزال، فى نداء أذاعته وسائل إعلام مغربية، بتوفير الخيام بعد أن عرفت المنطقة توافد مساعدات من مواد غذائية وملابس وأغطية وغيرها.

وأشاروا إلى أن المنطقة مقبلة على فترة البرد والثلوج، بينما تفترش الأسر الأرض وتلتحف السماء ولا تجد ما يقيها.

ولا تزال السلطات المغربية بصدد إحصاء الخسائر البشرية والمادية والتراثية، فضلا عن إجمالى عدد الأسر المعنية بالتعويض الذى أقرته التوجيهات الملكية فى إطار تفعيل البرنامج العاجل لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، لكن المؤكد أن هذه الكلفة ستكون ذات أثر بالغ على توازنات النمو الاقتصادى العام وأرقام الناتج الإجمالى للبلاد.

وكان الناتج المحلى الإجمالى للمملكة المغربية قد بلغ 134.18 مليار دولار فى العام 2022، ما يعنى أن الخسارة التى سيخلفها زلزال الحوز ستمثل نحو 10.7 مليار دولار، وفق معطيات البنك الدولي.