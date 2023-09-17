شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تعلن عن تقديم 5 ملايين دولار كمساعدات لليبيا بعد الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية، عن تقديم 5 ملايين دولار كمساعدات إنسانية لليبيا، حيث لقي أكثر من 11 ألف شخص حتفهم بعد انهيار سدين وتسببا في فيضانات كبيرة.



وقال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، في بيان، إن المساعدات تهدف إلى "مساعدة الشركاء في المجال الإنساني على تقديم المساعدة الفورية المنقذة للحياة، بما في ذلك الصحة الطارئة والمياه والصرف الصحي والنظافة، بالإضافة إلى المأوى والمواد غير الغذائية، في مناطق شمال شرق ليبيا المتضررة من الفيضانات".



وأوضح البيان أن هذا يأتي بالإضافة إلى مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، وتعد كندا إحدى الجهات المانحة له، والذي تم تقديمه لمعالجة الأزمة.



وأضاف حسين "الكنديون يشعرون بالحزن بسبب الخسائر في الأرواح والدمار الرهيب الناجم عن الفيضانات في ليبيا، موضحا أن الكنديين يؤمنون بمساعدة الآخرين في أوقات الأزمات، ولهذا السبب ستقدم حكومة كندا المساعدة المنقذة للحياة في ليبيا.



وانهار السدان وغمرت المياه مدينة درنة شمال شرقي البلاد بعد أن ضربت العاصفة دانيال السواحل الليبية نهاية الأسبوع الماضي.