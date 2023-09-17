شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الكويت يؤكد حرص بلاده على مواصلة الشراكة مع الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حرص بلاده على مواصلة الشراكة الفعالة والتعاون البناء مع الأمم المتحدة، معربا عن اعتزازه وتقديره للشراكة المميزة والعلاقة الوثيقة التي تربط دولة الكويت بالأمم المتحدة ومنظماتها التابعة، وما شهدته من تطور في تحقيق الأهداف السامية للأمم المتحدة وجهودها الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.



جاء ذلك - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية - عقب وصوله مدينة نيويورك، اليوم الأحد، على رأس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ ممثلا عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح.



وشدد رئيس الوزراء الكويتي على حرص بلاده على المشاركة الفاعلة في أعمال الدورة الحالية، وتكثيف العمل المشترك بالتعاون مع الدول الأعضاء، بهدف التوصل إلى حلول جماعية بشأن مختلف التحديات والقضايا الدولية الملحة وتحقيق مستقبل أفضل لشعوب العالم أجمع.



وقال إن دولة الكويت ملتزمة بمواصلة جهودها الدولية في دعم التنمية وحقوق الإنسان، ونشر ثقافة المحبة والسلام، والوساطة في حل النزاعات الإقليمية والدولية، وتقديم المساعدات الإنسانية للدول المنكوبة والمحتاجة، مشيرا إلى استمرار الجهود الحكومية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمنسجمة مع رؤية الكويت الوطنية التنموية.