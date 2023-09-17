شكرا لقرائتكم خبر عن في اتصال هاتفي.. وزير الخارجية الكويتي يطمئن على السائح بتركيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير الخارجية الكويتي، اتصالاً هاتفياً مع المواطن الكويتي الذي تم التعرض له اليوم في مدينة طرابزون التركية، وذلك للاطمئنان عليه والوقوف على حالته الصحية والرعاية الطبية التي يتلقاها في المستشفى.

متابعة الإجراءات

وأكد أن السلطات المحلية تتخذ حالياً الاجراءات اللازمة بحق المعتدي، وأن سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية التركية مستمرة في متابعة تلك الإجراءات، وأن الفاعل رهين حجز السلطات الأمنية التركية.

وشدد كذلك على أن مثل هذه الأفعال العدائية التي يتعرض لها السائحين والمصطافين المسالمين مستنكرة ومرفوضة، وأن دولة الكويت ترفض رفضاً تاماً المساس بمواطنيها أو التعرض لهم بهذا الشكل.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق الاعتداء على سائح كويتي في مدينة طرابزون التركية، وأظهر المقطع مشهد صادم للمواطن وهو مغشياً عليه بلا حراك، وتجمّع حوله أقاربه وعدد كبير من المارة.