شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت المملكة العربية السعودية اقتحام مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الممارسات تعد تعديًا صارخًا على كل الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وحمّلت الوزارة قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات، كما شددت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع.

إغلاق الحرم الإبراهيمي

أدان البرلمان العربي بشدّة، اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى، وإغلاق الحرم الإبراهيمي في وجه المصلين، مُحَذّرًا من خطورة هذا التصعيد كونه يُقوِّض فرص السلام ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستنكر البرلمان العربي في بيان له أمس الأحد، الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال باعتدائها السافر على المرابطين داخل المسجد الأقصى، واعتقال عددٍ منهم، مؤكدًا رفضه التام لهذه الإجراءات التي تنافي القوانين الدولية والإنسانية كافة.