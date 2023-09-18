شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وأيرلندا يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين مع وزير خارجية أيرلندا ميشيل مارتن، الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاسها على العراق والعالم بأسره.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية - أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية الأحد - أن الوزير فؤاد حسين التقى وزير خارجية جمهورية أيرلندا ميشيل مارتن، على هامش الأسبوع رفيع المستوى لاجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جرى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وقدم الوزير فؤاد حسين إحاطة للوفد الأيرلندي بشأن الأوضاع السياسية في العراق، ودوره الفاعل في تحقيق التكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي، فضلا عن التحديات التي تواجهها المنطقة، خاصة الوضع الراهن في سوريا، ومشكلة اللاجئين السوريين، والتهديد الذي تشكله عصابات "داعش" الإرهابية، وتأثيراتها على الأمن القومي في العراق وعلى دول العالم بشكل عام.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيرلندي حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع العراق، معرباً عن سعادته بافتتاح سفارة للعراق في دبلن.. مشيداً بدور العراق الفاعل لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة والاستقرار الإقليمي.