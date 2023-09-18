شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من انهيار سدين آخرين في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من انهيار سدين آخرين في ليبيا، وأعرب المكتب عن المخاوف بشأن السدين بعد أن ورد أنهما يتحملان كميات هائلة من الضغط، وذلك في أعقاب الفيضانات المدمرة التي شهدتها ليبيا في وقت سابق من شهر سبتمبر الحاليّ.

وذكر أن السدين المعنيين هما سد "وادي جازة" الواقع بين مدينتي درنة وبنغازي المدمرتين جزئيًا، وسد "وادي القطارة" بالقرب من بنغازي.

ولكن، وفقًا للمكتب، هناك "تقارير متناقضة" بشأن استقرار السدين، إذ قالت السلطات إن كلا السدين في حالة جيدة ويعمل بشكل جيد، ونقل عن السلطات الليبية قولها، إنه يجري تركيب مضخات في سد جازة لتخفيف الضغط على السد.

انهيار سدين في درنة

تعرضت مدينة درنة لأضرار جسيمة بعد العاصفة الشديدة نهاية الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انهيار سدين.

وأودت العاصفة بحياة آلاف الأشخاص وما زال آلاف آخرون في عداد المفقودين، وليس لدى السلطات أرقام دقيقة حتى الآن.

وأظهرت تقديرات منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 40 ألف شخص فقدوا منازلهم نتيجة الكارثة التي وقعت في شمال شرقي ليبيا، وربما يكون الرقم أعلى من ذلك بكثير، إذ لم يتسن حتى الان إعداد أي إحصاء دقيق في العديد من المناطق شديدة الضرر.

ويعد برنامج الأغذية العالمي إمدادات غذائية لدعم 100 ألف شخص في منطقة الكارثة لمدة لا تقل عن 3 أشهر.