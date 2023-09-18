البترول المصرية: حفر آبار إضافية في حقل "ظهر" خلال عامي 2024 و2025‏

دبي - محمود عبدالرازق - ولفت رئيس شركة "بتروبل"، المهندس خالد موافي، خلال الجمعية العامة لشركة "بتروبل" و"بتروشروق"، عبر تقنية "الفيديو كوانفرانس" لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2022/ 2023، أنه "من المخطط دخول البئر العشرين على الإنتاج في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، كأحد الإجراءات للمحافظة على معدلات الإنتاج، كما تم تنفيذ مشروع ربط محطة المعالجة الخاصة بحقل "ظهر" مع محطة ضواغط الجميل، مما سيكون له أثر بالغ في زيادة معامل الإسترجاع من الحقل"، بحسب بيان من وزارة البترول المصرية.

وأضاف موافي أنه "جاري الإعداد لحفر عدة آبار جديدة إضافية خلال عامي 2024 و2025، والاستمرار قدما في دراسة وسائل تعظيم المحافظة على معدلات الإنتاج، وزيادة معامل الاسترجاع"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.

من ناحيته، "شدد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، خلال الجمعية العامة، على ضرورة زيادة الإنتاج من البترول والغاز لصالح الاقتصاد المصري، وينبغي ألا ندخر جهدا في تطبيق وتنفيذ الخطط والإجراءات التي تضمن تحقيق ذلك".

23 أكتوبر 2022, 10:30 GMT

يشار إلى أن حقل "ظهر" للغاز الطبيعي، تم اكتشافه في دلتا النيل، وبدأ إنتاجه في ديسمبر /كانون الأول 2017، ويعد أكبر حقل للغاز الطبيعي تم اكتشافه في مصر.

وأعلنت مصر، في شهر فبراير/ شباط 2019، أن الإنتاج في حقل "ظهر"، الذي اكتشفته شركة "إيني" في 2015، وصل إلى 2.1 مليار قدم مكعبة يوميا.