شاهد عيان يكشف لـ"الخليج 365" الأضرار التي لحقت بسوسة جراء إعصار "دانيال"... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وتحدث شاهد عيان لوكالة "الخليج 365" عن الأضرار التي لحقت بالمدينة وتحديدا حي القروض الغربية.

وقال إن هذه المنطقة كانت نقطة تلاقي مصب الأودية الأخرى وتجمعت وانهمرت من هذا المكان لتتوجة للبحر.

وأضاف أن السكان فوجئوا بهذا الإعصار ولم يتوقعوا حدوثه بهذا الشكل متابعا: "كنا نعتقد بأنها ستكون 4-5 أمتار ولكنها كانت أكثر من ذلك".

ومضى شاهد العيان بقوله "أما عن الاضرار، تعتبر مدينة سوسة بطريقها منطقة منكوبة بالكامل".

وتابع: "الطرق رمت كل من مكان عليها من موطنين وعائلات في سيارتهم ومباني رمت كل شيء على منطقة المشتل ورائي".

ولفت إلى أن هناك الكثير من الأشخاص مفقودين حتى اللحظة لم يتم العثور عليهم.

وأمس الأحد، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة إلى 11 ألفا و300 قتيل، بالإضافة إلى 10 آلاف و100 مفقود.

وأضاف المكتب بسقوط 170 قتيلا في أماكن أخرى شرقي ليبيا خارج درنة، وبأن عدد النازحين في شمال شرقي البلاد ارتفع إلى نحو 40 ألفا.