إسرائيل: إدراج تل السلطان في قائمة التراث العالمي دليل على استغلال الفلسطينيين لليونسكو وتسييسها

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية: "على الرغم من رسالة الأمين العام للجنة التراث التابعة لـ"يونسكو"، والتي تفصل بين تسجيل موقع ما قبل التاريخ والمواقع اليهودية والمسيحية في المنطقة، ورغم الجهود الكثيرة والمخلصة التي تبذلها الأمينة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، لموازنة القرار، تعتبر وزارة الخارجية الإسرائيلية أن القرار الذي تم اتخاذه اليوم هو علامة أخرى على استغلال الفلسطينيين لـ"يونسكو" وتسييس المنظمة"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وشددت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيانها، أنها "ستعمل مع أصدقائها الكثيرين في المنظمة من أجل تغيير جميع القرارات المشوهة التي صنعت".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، أعلنت عن إدراج موقع "تل السلطان" في مدينة أريحا القديمة في فلسطين على لائحة التراث العالمي.

وكتبت المنظمة في صفحتها على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "لقد أدرجنا للتو أريحا القديمة في فلسطين في قائمة المواقع المحمية لليونسكو".

وأكد أوتون: "لم يتم العثور على بقايا مناطق يهودية أو مسيحية في الموقع هذا مكان يحوي بقايا ما قبل التاريخ".

وتعتبر أريحا واحدة من أقدم المدن في العالم، إذ يوجد في الجزء الشمالي الغربي من أريحا الموقع الأثري "تل السلطان" مع أنقاض المباني من الألفية الحادية عشرة قبل الميلاد.