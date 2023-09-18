الرئيسان الجزائري والفلسطيني يعقدان اجتماعا في نيويورك

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن تبون استقبل عباس في مقر إقامته في مدينة نيويورك، كما حضر اللقاء وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف والممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة في نيويورك عمار بن جامع.

يأتي لقاء الزعيمين بعد حضور تبون إلى نيويورك للمشاركة في الدورة العادية الثامنة والسبعين (78) للجمعية العامة للأمم المتحدة.

23 مايو, 15:38 GMT

وفي وقت سابق، أعلنت الجزائر في يوليو/تموز الماضي، عن تقديم مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار لدعم جهود إعادة إعمار مدينة جنين الفلسطينية بعد العمليات العسكرية التي نفذتها إسرائيل في المدينة.

ووفقًا لبيان الرئاسة الجزائرية، قرر الرئيس عبد المجيد تبون "منح هذه المساهمة المالية بهدف المساعدة في إعادة إعمار جنين، وذلك بعد الاعتداء الهمجي الإجرامي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدينة ومخيمها في الضفة الغربية".

8 يوليو, 10:15 GMT

وأضاف البيان أن هذا العدوان تسبب في وفاة العديد من الفلسطينيين الأبرياء وتدمير البنية التحتية، مما أجبر العديد من الفلسطينيين على ترك منازلهم والبحث عن ملاجئ آمنة.

وأعرب البيان عن تضامن الجزائر الدائم "مع نضال الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتدعو إلى تحقيق حقوقه الوطنية المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".