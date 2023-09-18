شكرا لقرائتكم خبر عن 300 ألف طفل في ليبيا تأثروا بالإعصار دانيال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشارت التقديرات إلى أن ما يقرب من 300,000 طفل قد تعرضوا للعاصفة دانيال القوية في جميع أنحاء شرق ليبيا وذلك حسب ما أشارت إليه منظمة يونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قبل عدة أيام,

وهناك عدد متزايد من الأطفال والأسر في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالعديد من المنازل والمستشفيات والمدارس وغيرها من البنية التحتية الأساسية.

و تسببت العاصفة دانيال في إحداث فوضى في شرق ليبيا يوم الأحد ، مما أدى إلى انفجار السدود وتدمير المباني في العديد من البلدات ، ولكن بشكل خاص في البيضاء والمرج ومدينة درنة الساحلية.

وبحسب ما ورد أودت العاصفة دانيال بحياة أكثر من 5000 شخص ، ولا يزال عدة مئات آخرين في عداد المفقودين. ولا يزال ما لا يقل عن 30,000 نازح داخليا يقيمون في المدارس والعديد من المناطق معزولين ولا يمكن الوصول إليهم.

وهناك ثلاثة مستشفيات على الأقل خارج الخدمة حاليا، وغمرت المياه ما لا يقل عن عشرة مراكز للرعاية الصحية الأولية.