شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل عناصر إرهابية فى ضربة جوية وسط البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، مقتل عناصر إرهابية وتدمير وكرين للإرهابيين فى محافظة صلاح الدين وسط البلاد، إثر ضربة جوية ناجحة .

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الاثنين، "بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي وبتنسيق وتخطيط خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت القوات الجوية بواسطة طائرات F_16 ضربة جوية ناجحة ضمن محافظة صلاح الدين على الحدود الفاصلة مع محافظة كركوك".

وأضاف، أن"الضربة أسفرت عن مقتل عناصر إرهابية وتدمير وكرين للإرهابيين وأسلحة وأعتدة ومعدات كانت بداخلهما".