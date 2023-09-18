شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية الكويتية": تعرض أحد أنظمتنا لمحاولة اختراق وتم تفعيل أنظمة الحماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة المالية الكويتية تعرض أحد أنظمتها لمحاولة اختراق من خلال "فيروس" فجر اليوم الاثنين، وتم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة .

وأكدت وزارة المالية الكويتية - فى بيان لها اليوم - أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق موضحة أن الانظمة المالية للحكومة مفصولة والعمل في الوزارة يسير بشكل طبيعي .

وأضافت المالية الكويتية أنها تواصلت مع المركز الوطنى للأمن السيبرانى لإطلاعهم على آخر المستجدات مبينة أنه جار تقييم مستوى محاولة الاختراق.