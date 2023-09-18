شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يصل نيويورك للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم الاثنين، إلى الولايات المتحدة للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدورتها الثامنة والسبعين المنعقدة فى ولاية نيويورك.

ذكرت ذلك قناة (السومرية نيوز) العراقية، نقلا عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، دون أن يشير إلى مزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 78، في وقت لاحق اليوم الاثنين، بمشاركة رؤساء وقادة العالم، لبحث أهم التحديات التي تواجه العالم، وتبرز الدورة الـ 78 الحاجة الملحة لإعادة أهداف التنمية المستدامة الـ17 إلى مسارها الصحيح، سعيا لتحقيقها بشكل كامل بحلول 2030.

ويجتمع رؤساء الدول والحكومات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، يومي 18 و19 سبتمبر الجاري، لاستعراض تنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وتقديم توجيهات سياسية رفيعة المستوى بشأن الإجراءات التحويلية، والتي من شأنها تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.