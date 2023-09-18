الكويت... وزارة المال تتعرض لمحاولة اختراق وتصدر توضيحا بشأن الرواتب

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت في بيان رسمي، إلى أنه "تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، وأنه جاري تقييم مستوى محاولة الاختراق".

وعن مصير رواتب المواطنين بعد محاولة الاختراق، أكدت وزارة المال الكويتية أن "إجراءات تحويلها لن تتأثر"، مشددة على أن الأنظمة المالية للحكومة مفصولة.

وأضافت وزارة المال الكويتية في بيانها، أنها تواصلت مع المركز الوطني للأمن السيبراني، من أجل إطلاعهم على آخر المستجدات بشأن محاولة الاختراق.

6 مايو, 10:44 GMT

يأتي هذا بعد أن ذكرت وسائل إعلام كويتية محلية، أن وزارتي المال والتجارة تعرضتا لهجوم إلكتروني من "هاكر" عالمي خطير بهجمات متتالية ومنظمة.

وأفادت المصادر لصحيفة "الراي" الكويتية، أن الجهات المعنية تستعين بـ"غوغل - الكويت" بحثا عن الحلول، وأوضحت أن كل الأنظمة ذات الصلة بوزارة المال والتحويلات المالية الرسمية اضطرت الوزارة إلى إطفائها بصورة كلية.

وأضافت المصادر كذلك للصحيفة، أن وزارة التجارة الكويتية المستهدفة أيضا بالاختراق اضطرت إلى وقف النظام الخاص بالتموين.

وحذرت وزارة الداخلية الكويتية الجميع من التعامل مع الاحتيال الإلكتروني أو التعامل مع رسائل مشبوهة وغير آمنة، تجنبا "لاختراق المعلومات الشخصية".

وأكدت الداخلية أن المجرمين الإلكترونيين يروّجون لألعاب إلكترونية، يستطيعون من خلالها الاحتيال على الأشخاص.