الإمارات تعلن مصادرة 356 مليون دولار لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

دبي - محمود عبدالرازق - وكشف مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، حامد الزعابي، في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عن نجاح البلاد في مصادرة أكثر من 1.3 مليار درهم (356 مليون دولار)، في الفترة من شهر مارس/ آذار، حتى منتصف يوليو/ تموز 2023.

وتابع الزعابي، مشيرا إلى أن "الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، أصدرت غرامات جماعية، تصل إلى أكثر من 199 مليون درهم".

وشدد المسؤول الإماراتي على أن سلطات بلاده "مستمرة في التعاون الدولي من أجل رصد حالات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأردف: "نتطلّع قدما للاستمرار في التقدم الإيجابي خلال النصف الثاني من 2023".

16 فبراير, 16:01 GMT

وأكد مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، حامد الزعابي، استمرار بلاده في توسيع التعاون الدولي بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

يشار إلى أن مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية، الدكتور أنور قرقاش، أكد في مارس 2022، أن التزام بلاده الراسخ بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية وطنية، موضحا أن "العديد من الاقتصادات تواجه هذه الجريمة".

وجاءت تصريحات قرقاش، بعد صدور بيانات المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي أشارت إلى أن قيمة عمليات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، خلال 2021، بلغت نحو 1.048 مليار دولار.