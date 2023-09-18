خبير في الشؤون الكردية لـ"الخليج 365": تقدم كبير في عملية تجريد المعارضة الإيرانية من سلاحها

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وأضاف: "أعتقد أن زيارة وزير الخارجية العراقي إلى طهران وتصريحه هناك وأيضا تصريح وزير الخارجية الإيراني، واللذين أكدا على ارتياحهم من التقدم الكبير الذي حققته السلطات في إقليم كردستان والسلطات الاتحادية بشأن تجريد المعارضة الإيرانية المتواجدة في كردستان من سلاحها، وفقا للاتفاق الموقع بينهما خلال الأسابيع الماضية".
10 سبتمبر, 08:01 GMT
وأشار محمود إلى أن حكومة أربيل والحكومة الاتحادية في بغداد عملت، خلال الأسابيع القليلة الماضية، على نشر قوات حرس الحدود العراقية في معظم النقاط أو المناطق التي كانت تتواجد فيها مجموعات المعارضة الإيرانية، التي تم إخلاؤها من تلك المعسكرات و تجريدها من سلاحها وتجميعها في مخيمين في مناطق بعيدة من إقليم كردستان وتحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمات اللاجئين الدولية.
وقال الخبير الكردي: "أعتقد أن مثل هذه التهديدات لا تعبر عن شكل العلاقة ما بين طهران وبغداد وما بين طهران وأربيل، خاصة وأن لطهران نفوذا كبيرا وعلاقات جيدة جدا سواء مع الإقليم أو مع الحكومة الاتحادية ومفاصل العراقية".
وأوضح محمود أن الكثير من المراقبين يرون أن الهدف من التهديدات الإيرانية، إما أنها تحمل رسالة إلى الداخل وتأتي من باب الاستعراض أو الباب الدعائي، وإما أنها رسالة تقع في حقل التهديد أو محاولة الهيمنة، خاصة وأن هناك أكثر من خلل في العملية السياسية العراقية، ويتهم كثير من المراقبين إيران بأنها تقف وراء كثير من الإشكاليات أو تعقيد الإشكاليات بين بغداد وأربيل، وحتى ما بين الإطار التنسيقي سابقا.
29 أغسطس, 17:03 GMT
وأكد البرلمان الإيراني، أمس الأحد، استعداد طهران لـ"اتخاذ أي إجراء للقضاء على التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية المناهضة لها، والمتمركزة في إقليم كردستان العراق، إذا رفضت تسليم أسلحتها".
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، الأسبوع الماضي، قوله إنه تم "بدء عملية تفكيك مقرات "الجماعات المسلحة" في إقليم كردستان العراقي، وذلك مع اقتراب نهاية المهلة الإيرانية للعراق لنزع سلاح تلك الجماعات".
19 أغسطس, 10:27 GMT
ومن المفترض بعد هذه المرحلة، أن يتم نزع سلاح المجموعات الانفصالية بشكل كامل، حيث نقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر مطلع، أنه "إذا لم يتم تفكيك مقرات المجموعات بشكل صحيح أو رفض بعضهم القيام بذلك، ستعود إيران إلى الوضع الذي كان عليه قبل الاتفاق، وسوف تفي بالتزاماتها لحماية أمن البلاد".
12 أغسطس, 13:43 GMT
ويشار إلى أن إيران تستهدف، بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.