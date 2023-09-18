شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة عمان: نتابع مع السلطات المصرية تحقيقات مقتل أحد دبلوماسيينا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكّدت السفارة العمانية في القاهرة بأنها تتواصل مع السلطات المصرية المختصة في تفاصيل حادث مقتل أحد مواطنيها في العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت السفارة العمانية في القاهرة عبر بيان رسمي في حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي "إكس": قالت فيه"ببالغ الأسف والحزن تلقت السفارة خبر مقتل مواطن عماني بالقاهرة صباح اليوم الاثنين الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣".

تفاصيل مقتل دبلوماسي عماني في القاهرة

وأضافت: "وعلى إثره تتابع السفارة مع السلطات المصرية المختصة تفاصيل الحادث، وتعرب السفارة عن ثقتها بكفاءة السلطات المصرية في كشف ملابسات القضية للوصول الى العدالة المنشودة".