شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العسكرية العراقية تلقي القبض على 4 إرهابيين في الأنبار وبغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت قوات تابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، القبض أربعة متهمين بالإرهاب في الأنبار وبغداد.



وذكرت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمائن محكمة في حي الثورة وشارع 20 وسيطرة الموظفين، أسفرت عن القبض على 4 متهمين بالإرهاب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضاء الفلوجة والمحمودية وكرمة الفلوجة، موضحة أن المتهمين ينتمون إلى عصابات تنظيم (داعش) الإرهابي، مشيرة إلى أنه تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصوليًا.