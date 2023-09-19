شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي: دول الخليج والمملكة المتحدة يسعون لتعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إن الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة استعرض التقدم المحرز للشراكة بين الجانبين، بما في ذلك ملف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.

وأشار إلى أن الجانبين يسعيان دائمًا للعمل معًا للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار والازدهار، والتعاون المثمر في المجالات التي تخدم المصالح المشتركة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، أمس الاثنين، على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، رئيس الدورة الحالية.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية

أكد البديوي خلال كلمته، أن هذا الاجتماع يأتي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في المجالات كافة، بما في ذلك الشراكة السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية والثقافية، ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

وأضاف: جرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، وكذلك إطلاع الجانب البريطاني على البيان الصادر عن المجلس الوزاري لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم التنسيقي أمس، المتعلق بآخر مستجدات التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة، بخصوص حكم المحكمة الاتحادية العليا والآثار السلبية المترتبة لهذا الحكم.