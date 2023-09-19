وزير الخارجية العراقي: لن نسمح بوجود أي تهديد لإيران من أرض العراق وإقليم كردستان

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد حسين، خلال اللقاء: "التزام العراق بالاتفاق الأمني المشترك، وعدم السماح بوجود أي تهديد لإيران من أرض العراق وإقليم كردستان العراق".

وأشار وزير الخارجية العراقي إلى اتفاق تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة والإفراج عن الأرصدة الإیرانیة المجمدة في كوريا الجنوبية، معتبراً أنها "خطوة إيجابية".

وكان البرلمان الإيراني، أكد الأحد الماضي، استعداد طهران لـ"اتخاذ أي إجراء للقضاء على التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية المناهضة لها، والمتمركزة في إقليم كردستان العراق، إذا رفضت تسليم أسلحتها".

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، في مقابلة مع موقع "برس تي في" الإيراني، إن "إيران تراقب عن كثب نزع سلاح الجماعات الإرهابية ونقلها من المنطقة الحدودية"، مشيرا إلى أنه يتعين نزع سلاحها والانتقال من إقليم كردستان شمالي العراق، بحلول 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، بموجب الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق.

9 أكتوبر 2022, 16:10 GMT

ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، عن العميد رضا آشتياني، أن الاتفاق الإيراني العراقي لنزع السلاح عن الجماعات المعارضة لإيران والموجودة شمالي العراق، لن يتم تمديده.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، الأسبوع الماضي، قوله إنه تم "بدء عملية تفكيك مقرات "الجماعات المسلحة" في إقليم كردستان العراقي، وذلك مع اقتراب نهاية المهلة الإيرانية للعراق لنزع سلاح تلك الجماعات".

وذكرت الوكالة، في تقرير لها، أن "هذه العملية بدأت، منذ ساعات قليلة، ومن المفترض أن تفكك جميع قواعد الجماعات الإرهابية، بما في ذلك كومله وباك وبجاك والحزب الديمقراطي الكردستاني"، مشيرة إلى أنه "سيتم نقل هذه الجماعات إلى معسكرات في عمق المنطقة الشمالية من العراق".

17 سبتمبر, 11:29 GMT

ومن المفترض بعد هذه المرحلة، أن يتم نزع سلاح المجموعات بشكل كامل، ونقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر مطلع، أنه "إذا لم يتم تفكيك مقرات المجموعات بشكل صحيح أو رفض بعضهم القيام بذلك، ستعود إيران إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الاتفاق، وسوف تفي بالتزاماتها لحماية أمن البلاد".

بدوره، أوضح الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، أن "المهلة التي تم منحها للحكومة العراقية، حتى تنزع سلاح المعارضة الكردية الإيرانية، من المقرر أن تنتهي، في الـ19 من سبتمبر/ أيلول الجاري"، وهو ما أكده عباس نيلفروشان، نائب العمليات العامة في الحرس الثوري الإيراني.

يشار إلى أن إيران تستهدف بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.