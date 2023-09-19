الرئيس السوري يتوجه إلى الصين بزيارة رسمية

دبي - محمود عبدالرازق - وكتبت الرئاسة عبر قناتها على "تلغرام": "تلبية لدعوة رسمية من الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، يقوم الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد بزيارة إلى الصين تبدأ بعد غدٍ الخميس".

وأضاف البيان: "يعقد الرئيسان الأسد وشي جين بينغ قمة سورية صينية".

كما تشمل الزيارة عددًا من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد في مدينتي خانجو والعاصمة بكين.

وختم البيان: "يرافق الرئيس الأسد وفد سياسي واقتصادي".

3 سبتمبر, 14:27 GMT

واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في العاصمة السورية دمشق في 31 أغسطس/ آب، لبحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.

وقال بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، إن "الأسد يستقبل أمير عبد اللهيان، ويبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون المشترك".

وأضاف البيان: "عبد اللهيان أبلغ الأسد بدعوة رئيسي (الرئيس الإيراني) لزيارة طهران".