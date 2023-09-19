شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "التعاون" الإسلامي يبحث سبل دعم التعاون مع غامبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أمس الاثنين، معالي نائب رئيس جمهورية غامبيا محمد جالو، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 في نيويورك.

وثمن الجانبان العلاقات الثنائية بين منظمة التعاون الإسلامي وجمهورية غامبيا، وبحثا السبل الكفيلة بتطويرها، إلى جانب العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أطْلع نائب رئيس غامبيا محمد جالو الأمين العام، على الاستعدادات الجارية للقمة الإسلامية الخامسة عشر التي ستستضيفها غامبيا في العاصمة بانجول، يومي 16 و17 ديسمبر المقبل.