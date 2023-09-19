شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان انهيار الأوضاع الصحية بالسودان.. وتضرر 11 مليون شخص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفاقم الأوضاع الصحية في السودان، وأن 11 مليون شخص بحاجة إلى الرعاية الصحية، مع استمرار الحرب على مدى خمسة أشهر خاصة في المناطق الساخنة في الخرطوم ودارفور وكردفان، في حين أن العديد من الولايات الأخرى مثقلة بالنازحين.

وقالت رئيسة فريق عمليات المنظمة في السودان إلهام أنور، إن النظام الصحي الذي كان ضعيفاً أصبح الآن منهاراً تحت ضغط الصراع وتفشي الأمراض والجوع، وأصبحت الأوضاع الصحية على المحك في مواجهة النزوح الجماعي والإصابات والفيضانات والهجمات على المرافق الطبية، وندرة الإمدادات والمعدات الطبية والعاملين الصحيين والتمويل لتغطية التكاليف التشغيلية.

توقف المستشفيات

وأوضحت أن 80 % من المستشفيات توقفت عن العمل، ويعاني 3,4 ملايين طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، وهناك 30 ألف امرأة حامل حالياً ستنجب خلال الشهر المقبل، كما يحتاج الملايين من الأشخاص لعلاج الأمراض المزمنة ، بما في ذلك غسيل الكلى وقد ارتفعت نسبة الوفيات بين مرضى الكلى بسبب تقليل عدد جلسات الغسيل من 3 إلى جلسة واحدة أسبوعياً.

وأشارت إلى أن انعدام الأمن والعقبات التشغيلية تشكل تحدياً أمام وصول الإمدادات والخدمات الطبية في الوقت المناسب، داعية إلى تمويل خطة الاستجابة المنقحة للسودان لعام 2023 التي تم إطلاقها في مايو الماضي .