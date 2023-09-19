شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي ينوّه بإنجازات المملكة في مجال حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثمّن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفق منظومة تشريعية وقضائية رائدة جعلت منها نموذجًا رائدًا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشيدًا في الوقت ذاته بما حققته المملكة لتأهيل الموقوفين وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، الذي عُقِدَ بالقاهرة أمس.

حقوق الإنسان محور أساسي

ونوّه العسومي، بالجهود العربية المبذولة من جانب الإدارات والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية بالدول العربية من أجل تعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان والارتقاء بها على كافة المستويات، مشددًا على أهمية تعزيز واحترام حقوق الإنسان بوصفه محورًا أساسيًا من المحاور التي يرتكز عليها العمل الأمني لحماية المجتمعات العربية وتوفير الأمن والاستقرار بها.

ودعا رئيس البرلمان العربي إلى ضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والآليات المختلفة في مجال حقوق الإنسان بالدول العربية.