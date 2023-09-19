منتخب مصر لكرة القدم للسيدات... ‏محترفات في أوروبا يحلمن بكأس "أفريقيا"... صور ‏

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دبي - محمود عبدالرازق - يقول المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية، محمد كمال: "لقد كنا بعيدين جدا في تصنيفنا الدولي بين منتخبات العالم، واليوم بدأنا نرتقي في التصنيف الدولي لنصبح في المركز الـ88، وهو مركز ليس بسيء، لكنه ليس بجيد مقارنة باسم مصر في عالم كرة القدم، لكن خطواتنا للأمام أصبحت واضحة، ومع المباريات الودية ومباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا نتطلع لصعود سلم التصنيف الدولي أكثر".
التنمر مشكلة لا بد من حل لها
فيما أكد مدرب الفريق، محمد كمال، أن "كرة القدم النسائية في مصر تواجه تنمرا، وتحديدا حين تذاع بعض المباريات، ففي مصر هو أمر طبيعي أن نشاهد مباراة للكرة الطائرة أو السلة أو اليد للسيدات، لا أحد يعلق أو يتنمر على اللاعبات، لأن الجميع اعتاد وجود تلك الرياضات وخوض السيدات لمنافساتها، ولكن دائما لدينا مواد مصورة لمباريات كرة القدم للسيدات لكنها لا تذاع أبدا، ولا نعلم لماذا، وأنا أطالب القنوات الرياضية على الأقل بإذاعة ملخص المباريات أو الأهداف حتى يعتاد الجمهور على مشاهدة اللعبة وثقافة مشاهدة السيدات، وخطوة بخطوة سنرى رعاة للعبة وجماهيرية للعبة".
وأضاف موضحا: "التنمر لا يأتي من الجمهور العادي فقط، بل من المسؤول أولا، فحين لا يهتم المسؤول بالفتاة واللاعبة ولا يعطيها حقها، فهذا هو أول خطوات سلم التنمر، وحينها لا تلوم على الجمهور حين يتنمر على اللعبة، والحل يبدأ باهتمام المسؤول ودعمه للفتيات والسيدات".
© Gulf 365 . Haisam Mahgoubمنتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
1/12
© Gulf 365 . Haisam Mahgoub
منتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
© Gulf 365 . Haisam Mahgoubمنتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
2/12
© Gulf 365 . Haisam Mahgoub
منتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
© Gulf 365 . Haisam Mahgoubمنتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
3/12
© Gulf 365 . Haisam Mahgoub
منتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
© Gulf 365 . Haisam Mahgoubمنتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
4/12
© Gulf 365 . Haisam Mahgoub
منتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
© Gulf 365 . Haisam Mahgoubمنتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
5/12
© Gulf 365 . Haisam Mahgoub
منتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
© Gulf 365 . Haisam Mahgoubمنتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
6/12
© Gulf 365 . Haisam Mahgoub
منتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
© Gulf 365 . Haisam Mahgoubمنتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
7/12
© Gulf 365 . Haisam Mahgoub
منتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
© Gulf 365 . Haisam Mahgoubمنتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
8/12
© Gulf 365 . Haisam Mahgoub
منتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
© Gulf 365 . Haisam Mahgoubمنتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
9/12
© Gulf 365 . Haisam Mahgoub
منتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
© Gulf 365 . Haisam Mahgoubمنتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
10/12
© Gulf 365 . Haisam Mahgoub
منتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
© Gulf 365 . Haisam Mahgoubمنتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
11/12
© Gulf 365 . Haisam Mahgoub
منتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
© Gulf 365 . Haisam Mahgoubمنتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
12/12
© Gulf 365 . Haisam Mahgoub
منتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
1/12
© Gulf 365 . Haisam Mahgoub
منتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
2/12
© Gulf 365 . Haisam Mahgoub
منتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
3/12
© Gulf 365 . Haisam Mahgoub
منتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
4/12
© Gulf 365 . Haisam Mahgoub
منتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
5/12
© Gulf 365 . Haisam Mahgoub
منتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
6/12
© Gulf 365 . Haisam Mahgoub
منتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
7/12
© Gulf 365 . Haisam Mahgoub
منتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
8/12
© Gulf 365 . Haisam Mahgoub
منتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
9/12
© Gulf 365 . Haisam Mahgoub
منتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
10/12
© Gulf 365 . Haisam Mahgoub
منتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
11/12
© Gulf 365 . Haisam Mahgoub
منتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
12/12
© Gulf 365 . Haisam Mahgoub
منتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال تدريباتهن
وفي هذا الصدد، ترى ماهيرة علي، وهي لاعبة في منتخب مصر للسيدات والمحترفة في أوروبا، أن "هذا التفكير موجود في مصر، فالأغلبية ترفض احتراف الفتيات لكرة القدم وسفرها للخارج مثل أي لاعب لخوض تجربة الاحتراف، لكني أراها كما يقول المثل الشعبي المصري "فتاة بـ100 رجل"، وهذا لا يعني أنها تحولت إلى ذكر، ولكن شخص مسؤول يمكن الاعتماد عليها، وحين تعطيها الثقة فستكون متحفزة وتحافظ على نفسها، وتستطيع أن تسجل لنفسها اسما في مجالها، وتخرج أفضل مواهبها في اللعبة، وحين تساندها ستجد الفتاة تحقق الإنجاز من أجل والدها ووالدتها ونفسها اسم بلدها.
وأضافت ماهيرة: "أنا في تجربتي الاحترافية في أوروبا، لا أفكر في شخصي فقط، وإنما في اسم بلدي وأصنعه في عالم الاحتراف، وأفكر مليا كيف أتصرف وكيف أتعامل مع المجتمع الغربي، وخطتي هو أن أفتح مجالا للاعبات أخريات يحلمن بالاحتراف وعاجزات عن تحقيق هذا، لذلك يجب أن أكون في أفضل صورة من أجلهن ومن أجل اسم بلدي الذي أمثله".
زيادة عدد الفرق النسائية
أما إنجي أحمد عطية، القائدة السابقة لمنتخب مصر للسيدات، فقالت: "كان عدد فرق كرة القدم للسيدات داخل الدوري في السابق 8 فرق فقط، واليوم لدينا ما يفوق 18 فريق، ولدينا دوري درجة أولى وثانية، وحتى نظرة المجتمع بدأت تتغير، وكان الأهل يرفضون أن تمارس ابنتهم لعبة كرة القدم، واليوم على العكس تماما الأهل يشجعن فتياتهم على ممارسة كرةالقدم".
3 أغسطس, 12:53 GMT
وقالت إسراء أسامة، المدرب العام لمنتخب مصر: "أشجع كل أولياء الأمور على تشجيع فتياتهم على لعب الرياضة، وممارسة الفتيات للرياضة أمر يجعلها عضو مميز وبناء في مجتمعها".
ما هي أحلام منتخب مصر لكرة القدم للسيدات؟
أكدت رودينة عبد الرسول لـ"الخليج 365"، أن حلمها يتمثل في "تحقيق إنجاز باسم بلدها مصر، وأن تثبت للجميع أن الكرة النسائية شيء كبير وليست للرجال فقط، خاصة هؤلاء الذين يقولون "أنتي كفتاة آخر طموحك هو أعمال المطبخ".
وشددت أن الفتيات لا يشكلن قلة، وفي إمكانهن تحقيق إنجاز رياضي في كرة القدم، وأنها بشكل شخصي تحلم بالاحتراف في أوروبا ورفع رأس أهلها، الذين تعبوا كثيرا وعانوا معها في تجربتها.
أما قائدة الفريق، ميرنا محسن، فأكدت لـ"الخليج 365" أن "هذا العام 2023 يختلف عما سبق، إذ لدينا ما يزيد عن 8 محترفات خارج مصر، وسنحقق إنجازا هذا العام، ولكن نحلم بوجود متابعة جماهيرية في المباريات بعيدا عن أولياء الأمور وأصدقاءنا، وهو ما سيدعمنا ويحفزنا للفوز في تصفيات كأس الأمم الأفريقية".