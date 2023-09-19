اليمن... لماذا يرفض الجنوبيون مشاركة رئيس "الانتقالي" في اجتماعات الأمم المتحدة؟

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دبي - محمود عبدالرازق - لماذا يرفض البعض مشاركة رئيس "الانتقالي" في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن وفد الحكومة اليمنية؟، وما الذي يعود على تطلعات الجنوب من تلك الخطوة؟، وهل تسهم في تزايد حدة الصراع في الداخل؟.
أمس, 15:25 GMT
بعيد عن الواقع
وتابع قاسم: "حضور الزبيدي طبيعي ولا يمثل أي وزن سياسي لقضية الجنوب ولا يضيف شيئا لها، بل على العكس يأتي ترتيب حضور رئيس المجلس الانتقالي بمعية رئيس المجلس الرئاسي ضمن محاولات إفراغ القضية الجنوبية من مضمونها ومشروعيتها".
المؤيدون والرافضون
وأشار القيادي في الحراك، إلى أن "الطرف المؤيد للزيارة والتي يراها نقلة نوعية للقضية الجنوبية، في تقديري لا يمتلك القرار المستقل، فهو تابع للمجلس الانتقالي ويحاول التعبير عن نفسه وبأي شكل حتى لو كان على حساب المساس بالقضية الجنوبية، فالأهم لديه تسجيل ظاهرة صوتية يثبت وجوده من خلالها رغم غياب دوره تجاه قضايا المواطنين".
وفيما يتعلق بالطرف الثاني، الذي يرى أن الزيارة تهدم من رصيد القضية الجنوبية، يقول قاسم: "الطرف الرافض لا يرى أن ما يتحدث به المجلس الانتقالي حقيقة، بل وهما أو ضربا من الخيال ومحاولة يائسة، وهذا الرأي قريب من الواقع لأن الانتقالي اعتمد على مهارة الترويج والتهليل إعلاميا ويكتفي بهذا، وما زال يخدع نفسه والشعب أيضا".
31 أغسطس, 14:04 GMT
إضفاء المشروعية
أهداف الزيارة
في المقابل، يرى أمجد يسلم صبيح، القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أن "مشاركة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لم تثِر جدلا بين الجنوبيين المؤمنين بقضية شعب الجنوب، لأنهم يعرفون جيدا أن قيادة المجلس والوفد المرافق له ذهبوا إلى أمريكا لأجل السلام أولا في اليمن بشكل كامل، ولأجل قضية شعب الجنوب بشكل خاص".
وأضاف في حديثه لـ"الخليج 365"، أن "مشاركة رئيس المجلس وتواجده في جلسات الجمعية العمومية لم تأتِ من فراغ، الجميع يعرف قوة المجلس الانتقالي الجنوبي ويعرف أن هناك قضية خاصة بشعب الجنوب لا يمكن تجاهلها، والأحداث السابقة تثبت ذلك والقادم أيضا، سيكون هناك انتصارات سياسية كبيرة يحققها المجلس الانتقالي الجنوبي من خلال هذه الزيارة والمشاركة".
وتابع صبيح: "الجدل الحاصل الآن أتى فقط من الطرف الآخر الغير مؤمن بالسلام، الطرف الذي يريد استمرار الحرب سواء عبر بقاء الحوثي (أنصار الله) يحكم الشمال أو من خلال شن الحرب على محافظات الجنوب وفتح جبهات هنا وهناك، الهدف منها إطالة مدة الحرب، لأن تحقيق السلام في اليمن لن يتم إلا بحل عادل للقضية الجنوبية وفق ما يريدة الشعب الجنوبي وهو استعادة الدولة الجنوبية".
10 أغسطس, 18:32 GMT
خطوة تاريخية
بناء تحالفات
وفيما يتعلق بمصالح الجنوب، يقول صبيح: "يمكن أن يستخدم رئيس الانتقالي منصة الوفد اليمني للدفاع عن مصالح الجنوب، وتسليط الضوء على القضايا الهامة والمطالب الجنوبية، كما يمكنه العمل على تعزيز الوعي بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الجنوب والسعي لتلبية تلك المطالب".
مضيفا: "تلك المشاركة يمكن أن تساهم أيضا في بناء التحالفات والشراكات مع القوى والأطراف الأخرى من صناع القرار المتواجدين في جلسات الأمم المتحدة، للضغط على المجتمع الدولي لإنصاف شعب الجنوب واستغلال هذه الشراكات لتعزيز الموقف الجنوبي وتحقيق أهداف الجنوب في العملية السياسية، بجانب تقديم رؤية لحل الأزمة اليمنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف شعب الجنوب وقضيته العادلة".
واختتم صبيح بقوله: "بالنسبة لشعب الجنوب لا يلتفت إلى ما يقوله الأعداء وما يبثونه من أفكار مضللة بشأن الزيارة، وما يهمنا هنا أن شعب الجنوب يثق كل الثقة بقيادته الجنوبية في تبني قضية شعب الجنوب والدفاع عنها داخليا وخارجيا".
16 يوليو, 16:23 GMT
وكتب الخبجي، في منشور له عبر مواقع التواصل: "الوصول إلى الأهداف الكبيرة والعظيمة، تمر بمراحل، والقائد العظيم من يدرك ذلك، ويعمل على تحقيقها، من خلال حضوره الفاعل في مختلف المحافل الدولية"، بحسب صحيفة "عدن الغد".
وأضاف الخبجي: "حضور رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي في اجتماع جلسات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يمثل حضورا متقدما لقضية الجنوب وتطلعات شعبنا الجنوبي العظيم في أروقة الأمم المتحدة".
ووصل رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ونائبه رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس قاسم الزبيدي، يوم الأحد الماضي، إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.