شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الوطني الفلسطيني يُحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن العدوان على "جنين" ومُخيمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمّل المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم/الثلاثاء/، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن عدوان وجرائم جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في مدينة "جنين" ومُخيمها.



وقال المجلس، في بيان صادر عن رئاسته، إن ما تعرضت له جنين هو الإرهاب الفاشي بكل صوره، وعمليات الإعدام والقصف بالطيران واستخدام المسيرات الانتحارية بين التجمعات السكانية، وإطلاق الرصاص على الأطفال وإعدام شابين في جنين وشاب في قطاع غزة وإصابة العشرات، يعكس الوجه الحقيقي للاحتلال، وجريمة أخرى تضاف إلى جرائم الاحتلال وحكومته العنصرية.



وأضاف المجلس أن العدوان على جنين هو امتداد للعدوان الشامل الذي لا ينفصل، والمتواصل على الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة.

وأكد المجلس أن ما اقترفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين هو أكبر دليل إدانة للمجتمع الدولي الذي يقف متفرجًا على الآلة العسكرية الإسرائيلية وهي تقتل المدنيين الآمنين، دون أن يحرك ساكنا أو يتخذ موقفا يردع دولة الاحتلال.