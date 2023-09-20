شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي: نسعى إلى تعزيز قنوات التواصل مع الدول والمنظمات العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تسعى دائمًا إلى تعزيز قنوات التواصل مع الدول والمنظمات الدولية، وبحث سبل الاستقرار والأمن في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبيرغ أمس الثلاثاء، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية بنيويورك.

وقال الأمين العام إنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير آفاق علاقات التعاون والحوار بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والعمل المشترك والتنسيق المشترك، للإسهام في ترسيخ الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة، ومناقشة فرص تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبحث القضايا المتعلقة بالحوار السياسي ومكافحة الإرهاب، والأمن الإقليمي، والدفاع والأمن البحري وأمن الطاقة والأمن السيبراني.

تعزيز السلام والأمن

أكد البديوي أن دول مجلس التعاون شريك أساسي للأمم المتحدة ولها دور كبير في تعزيز الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن جيل ميشو، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية بنيويورك.

وقال إنه جرى خلال اللقاء مناقشة واستعراض علاقات التعاون بين مجلس التعاون والأمم المتحدة المتعلقة بشؤون السلامة والأمن، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد بالجهود التي تبذلها شؤون السلامة والأمن، لضمان سلامة وأمن الموظفين وأمن مباني الأمم المتحدة ومكاتبها المنتشرة في العالم، كي تؤدي منظومة الأمم المتحدة مهامها وأنشطتها وبرامجها بشكل آمن.

وأعرب جيل ميشو عن سعادته بمستوى الأمن والسلامة الذي توفره دول مجلس التعاون للمقرات والبعثات التابعة للأمم المتحدة في أراضيها.

مكافحة الإرهاب وطرق تمويله

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول مجلس التعاون تحرص على مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، وتدعم جهود مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب للمساعدة في إحلال السلام بالعالم.

جاء ذلك خلال لقائه وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فرونكوف في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود التي يبذلها مجلس التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعاونه الوثيق مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا المجال للحد من نشاطات الجماعات المتطرفة والإرهابية، بالإضافة إلى بحث كيفية تطوير وتعزيز هذه الجهود المشتركة لمواجهة ومكافحة الإرهاب.

وأعلن فلاديمير فرونكوف عزم الأمم المتحدة بالتعاون مع نيجيريا على تنظيم القمة الإفريقية لمكافحة الإرهاب، في العاصمة النيجيرية أبوجا في شهر أبريل 2024، وسترتكز مواضيعه على تعزيز التعاون الإقليمي، وبناء المؤسسات في مجال مكافحة الإرهاب وتطور الإرهاب في القارة الإفريقية.

وأعرب فرونكوف عن أمله في أن تشارك دول مجلس التعاون في هذه القمة لنقل خبراتها وعرض برامجها المتعددة والناجحة والمتطورة في مجال مكافحة الإرهاب.