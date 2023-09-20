شكرا لقرائتكم خبر عن جنين.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 3 شهداء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين في الضفة الغربية إلى 3 شهداء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين ارتفعت إلى 3 شهداء و30 جريحًا، وقالت إن من بين الجرحى حالات حرجة، جراء إصابتهم برصاص قوات الاحتلال، خلال عملية الاقتحام الواسعة لجنين، التي تخللها عمليات قصف، أدت إلى تدمير منازل ومنشآت فلسطينية.

في السياق ذاته، أُعلن في جنين إضراب شامل اليوم الأربعاء، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي.

الرئاسة الفلسطينية تدين التصعيد

أدانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين أمس الثلاثاء، 3 منهم من مخيم جنين، ورابع استشهد برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان: إن العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني في غزة وجنين وغيرها من المدن، يقود الأوضاع إلى مزيد من التوتر والتصعيد.

وأضاف أن على الاحتلال أن يتحمل عواقب ذلك، مطالبًا بالتدخل العاجل لوقف التمادي الإسرائيلي في عمليات القتل والتدمير وسرقة الأرض، ومؤكدًا أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه وثوابته الوطنية.