شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا والاتحاد الأوروبي يشيدان بتعيين ولد ميمو ممثلا أعلى لتحالف الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت موريتانيا والاتحاد الأوروبي عن ارتياحهما لتعيين وزير الخارجية الموريتاني الأسبق حمادي ولد ميمو في منصب الممثل الأعلى لتحالف الساحل.



وذكرت وزارة الخارجية الموريتانية - في بيان الثلاثاء أن موريتانيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس، وسفير الاتحاد الأوروبي في نواكشوط، أعربا عن ارتياحهما لتعيين حمادي اميمو في منصب الممثل الأعلى لتحالف الساحل.



وأضاف البيان أن حمادي اميمو سيخلف الدكتور جيمى آدوم في ظرف يتسم بالحدة تجاه التحديات التي تواجهها دول الساحل، وسيسعى إلى خدمة طموح التحالف الهادف إلى دعم التنسيق الضروري للجهود الإفريقية والدولية لمواجهة التحديات الإقليمية وشعوب المنطقة.



ومن ناحية أخري، وبناءً على مقترح من الأمين العام للأمم المتحدة، تم اختيار فاطمة عبد المالك رئيسة جهة نواكشوط عضوا في المجموعة الاستشارية الأممية المكلفة بمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتضم هذه المجموعة 15 مدينة ومنظمة حكومات محلية، من ضمنها "نواكشوط وباريس والرباط ومونتيفيديو، وكيتو"، وخمسة حكومات وطنية، هي: "كولومبيا وإسبانيا ونيجيريا والفلبين والهند"، وخمس وكالات للأمم المتحدة.. وتهدف هذه المجموعة إلى تقديم المقترحات بخصوص الإشراك الفعلي للتجمعات المحلية في أعلى مستوى للتخطيط، ووضع وتنفيذ الحلول الناجعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.