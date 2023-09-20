شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، بدءًا من باب المغاربة وانتهاء بباب السلسلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان صحفى، إن المُستوطنين نفذوا طقوسًا تلمودية، واستمعوا إلى شرح عن "الهيكل" المزعوم، فيما نشرت قوات الاحتلال عناصرها منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل" منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين هناك عام 1994.

وعلى صعيد الاعتقالات اليومية، فقد أفادت مصادر أمنية فلسطينية باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعة فلسطينيين من مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مُخيم "عقبة جبر" الواقع في مُحافظة "أريحا" شرق الضفة الغربية، واعتقلت شابين فلسطينيين من منزليهما بالمخيم، فيما جرى اعتقال أربعة من بلدة "قطنة" شمال غرب مدينة "القدس" المحتلة بعد مواجهة عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة للبلدة.

وأفادت المصادر بأنه جرى اعتقال شابين من محافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة الغربية، فيما تم اعتقال شاب من قرية "دير جرير" شرق محافظة "رام الله" بوسط الضفة الغربية المُحتلة.