مسؤول تونسي يكشف لـ"الخليج 365" أسباب انقطاع الكهرباء عن كافة محافظات البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز منير الغابري، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن أسباب الانقطاع الكهربائي بكامل محافظات البلاد، تقنية بالأساس.

ونفى المسؤول التونسي ما تم ترويجه حول وقوع انفجار.

وأكد الغابري أن كامل المنظومة الكهربائية عادت صباح اليوم لسالف نشاطها، وهي الآن تؤدي وظيفتها الفنية المعتادة.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت، انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من مناطق الجمهورية، فجر اليوم، لافتة إلى أن العمل جارٍ لتحديد أسباب العطل المفاجئ.

21 يوليو, 10:56 GMT

وأكدت الداخلية التونسية، في بيان، أن الوضع الأمني مستقر وتواصل وحداتها الأمنية المحافظة على الأمن العام والسهر على حماية المواطنين والممتلكات العمومية والخاصة.

يذكر أنه في 20 يوليو/تموز الماضي، سجلت تونس ذروة قياسية في الطلب على استهلاك الكهرباء، ما اضطر الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى اعتماد القطع الدوري للتيار في بعض المناطق، بغرض تخفيف الأحمال على الشبكة وتفادي انقطاعات كبرى في الكهرباء.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية متفاقمة مع ارتفاع حاد لمعدل التضخم وأسعار المواد الأساسية، وتسعى للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل، لكن الاتفاق تعطل بسبب عدم التوافق بين الحكومة والصندوق حول إجراءات التقشف المطلوبة.