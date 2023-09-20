شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.8 درجة يضرب قبالة ساحل مدينتى سوسة والمنستير فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محطـات رصـد الزلازل التابعـة للمعهد الوطنى للرصد الجوى فى تونس تسجيل هزة أرضية اليوم عند الساعـة 03 و 35 دقيقة (بالتوقيت المحلي)، بلغت قوتهـا 3.8 درجة علـى مقياس ريختر. وأشار المركز - فى بيان اليوم الأربعاء إلى أنه تم تحديد الموقع حسب التحاليل الأولية بــ 35.84 درجة دائرة عرض و بـ 10.7 درجة خط طـول، وذلك قبالة ساحل مدينتى سوسة والمنستير.

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