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زلزال بقوة 3.8 درجة يضرب قبالة ساحل مدينتى سوسة والمنستير فى تونس

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القاهرة - سامية سيد -  أعلنت محطـات رصـد الزلازل التابعـة للمعهد الوطنى للرصد الجوى فى تونس تسجيل هزة أرضية اليوم عند الساعـة 03 و 35 دقيقة (بالتوقيت المحلي)، بلغت قوتهـا 3.8 درجة علـى مقياس ريختر.

وأشار المركز - فى بيان اليوم الأربعاء إلى أنه تم تحديد الموقع حسب التحاليل الأولية بــ 35.84 درجة دائرة عرض و بـ 10.7 درجة خط طـول، وذلك قبالة ساحل مدينتى سوسة والمنستير.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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