شكرا لقرائتكم خبر عن اليونسكو تُدرج محمية "عروق بنى معارض" بالسعودية على قائمتها للتراث العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة السعودى رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، نجاح المملكة العربية السعودية فى تسجيل محمية "عروق بنى معارض" فى قائمة التراث العالمى لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، كأول موقع للتراث العالمى الطبيعى على أراضى المملكة، وذلك امتداداً لجهود المملكة المستمرة فى حماية أنظمتها البيئية الطبيعية والمحافظة عليها، والاهتمام بتراثها الثقافى.

واتُخذ قرار التسجيل خلال الدورة السنوية الخامسة والأربعين للجنة التراث العالمى التى تستضيفها الرياض خلال الفترة من 10حتى 25 من شهر سبتمبر الحالي.

وبهذه المناسبة، هنأ وزير الثقافة السعودى القيادة السعودية على هذا التسجيل الدولى المهم الذى يُترجم الدعم غير المحدود الذى تحظى به الثقافة والتراث فى المملكة، والذى يعكس ما تتميز به المملكة من غنى تراثى وتنوعٍ طبيعى فى مختلف مناطقها.



وأكد وزير الثقافة التزام المملكة بحماية التراث الطبيعى وتنميته بصورةٍ مستدامة، انطلاقاً من حرص القيادة على التراث الطبيعى ومكانته الاستراتيجية فى رؤية السعودية 2030.