مصر: الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية الاثنين المقبل

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب موقع "اليوم السابع"، قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة ستعلن عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، يوم الاثنين المقبل الموافق 25 سبتمبر/ أيلول الجاري. وأشار إلى أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله الحق في اختيار رئيسه.

ودعا بنداري، الشعب المصري للقيام بواجبه وممارسة حقه الدستوري في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وتعهد بأن تكفل الهيئة لراغبي الترشح في الانتخابات حقوقهم متى توافرت فيهم سمات الترشح، حيث يتقدم كل راغب بأوراق ترشحه للهيئة، فضلا عن قيام الهيئة بدورها في النظر في التظلمات.

4 سبتمبر, 15:42 GMT

وشدد المستشار على أن الهيئة تقف على مساحة واحدة من الجميع بكل حيادية وموضوعية مع أي مرشح يقدم نفسه لانتخابات الرئاسة.

ولفت إلى أن "الهيئة تابعت محاولات البعض في التشكيك في شفافيتها ونزاهتها ولذا في الفترة المقبلة ستتخذ إجراءات ضد من يحاول تشويه ذلك العرس الديمقراطي".

وأكد بنداري أن الانتخابات ستكون بإشراف قضائي كامل، وستكون بـ شفافية، وسيكون لكل مرشح ممثلين عنهم في جميع اللجان.

كما ناشدت الهيئة أيضا وسائل الإعلام بالالتزام بالحياد والموضوعية وضوابط الهيئة.

ويصوت ملايين المصريين في انتخابات الرئاسة المقبلة، على اختيار رئيس يحكم البلاد لفترة مدتها 6 سنوات.