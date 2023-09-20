القائم بأعمال محافظ جنين يوضح لـ "الخليج 365" آخر تطورات المشهد بعد اقتحام إسرائيل للمدينة

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية جلبون، اليوم الأربعاء، وأمطرتها بقنابل الغاز، وأغلقت المداخل والطرق بالسواتر الترابية، ومنعت سيارات الإسعاف من الدخول، وقامت بتفتيش المنازل، ولا تزال تعيث فسادًا بالمحافظة.

وأكد أن الاقتحام الإسرائيلي للمحافظة أمس، أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 30 جريحًا بعض الحالات منهم في حالة الخطر، معتبرًا أن الهجوم يأتي ضمن استهداف إسرائيل للمحافظة منذ أكثر من عامين، مع رفع وتيرة الانتهاكات.

ويرى أن الانتهاكات الإسرائيلية تزايدت منذ زيارة الرئيس محمود عباس أبو مازن للمحافظة وأعلن عن إعادة إعمار مخيم ومدينة جنين، معتبرًا أن الاحتلال يسعى لتخريب هذه التحركات وعرقلة عملية الإعمار التي تسير على قدم وساق، وكذلك وقف عملية بسط النظام وسيطرة المؤسسة الأمنية الفلسطينية على الخارجين عن القانون.

ولم يستبعد القائم بأعمال محافظ جنين، أن يكون هناك ربط ما بين الاقتحام الإسرائيلي للمحافظة وتواجد الرئيس الفلسطيني في الأمم المتحدة والاستعداد لإلقاء الخطاب الرئيسي، حيث يسعى الاحتلال إلى إظهار السلطة الوطنية الفلسطينية على أنها ضعيفة أمام انتهاكاتها، وأنها لا تستطيع السيطرة على شعبها.

ويرى أن الاقتحامات المتتالية لإسرائيل تأتي في ظل سيطرتها على الحواجز، وتغذيتها للخارجين عن القانون والجواسيس التي تمدهم بالسلاح، حيث دائما ما تعيث إسرائيل فسادًا في فلسطين، وتجد من هذه الاقتحامات البيئة الخصبة.

16 سبتمبر, 17:40 GMT

وأشار إلى أن إسرائيل تظن من خلال اقتحامها المتكرر، وإصابة وقتل عدد من الفلسطينيين في محافظة جنين، أن بإمكانها التأثير على خطاب الرئيس أبو مازن في مجلس الأمن، معتبرًا أن عدم معاقبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية هو ما يعطيها الضوء الأخضر للتمادي في هدر مزيد من الدماء، وتخريب البنى التحتية للمحافظات الفلسطينية، خاصة في جنين.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، "بأشد العبارات جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة والقتل خارج القانون، والتي أدت منذ أمس إلى مقتل 6 فلسطينيين".

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الاحتلال يحاول تكريس الحلول العسكرية في التعامل مع قضية شعبنا بدلا من الحلول السياسية"، مضيفا أن "الجرائم في جنين والضفة رد رسمي من إسرائيل على الدعوات العربية والأوروبية والأممية لإحياء عملية السلام".

وتابع البيان أن "اقتحامات واعتداءات جيش الاحتلال على أبناء شعبنا هي أوسع دعوة لتأجيج دوامة العنف وتفجير ساحة الصراع"، مؤكدا أن "إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم".

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، أمس الثلاثاء، اقتحام قوات كبيرة للجيش الإسرائيلي لمخيم جنين في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة "شهاب"، بمقتل مواطنين فلسطينيين وإصابة ما يزيد على 30 آخرين خلال تصديهم لاقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين، وسط اشتباكات عنيفة تخوضها كتائب "القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، وفصائل المقاومة.

17 سبتمبر, 15:50 GMT

في هذه الأثناء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي يتخوف من سيناريوهات استئناف "مسيرات العودة" الفلسطينية بطول الجدار الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإمكانية وقوع تصعيد جديد وقوي مع غزة، خاصة بعد استئناف "مسيرات العودة" على طول الجدار الفاصل بين الطرفين، وعودة فلسطينيي القطاع إلى استخدام الإطارات المطاطية ورشق الحجارة على الجنود الإسرائيليين.