شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: الحوار لغة للتفاهم لحل المشكلات العالقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، أن العراق الجديد يؤمن بالحوار لغةً للتفاهم وحل المشكلات والمسائل العالقة بين الجانبين من خلال التنسيق والتفاهم المشترك.

وذكر المكتب الإعلامى لرئاسة الجمهورية العراقية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن رشيد استقبل، فى قصر بغداد، النائب الثانى لرئيس مجلس النواب العراقى شاخوان عبد الله، ووزير البيئة العراقى نزار محمد سعيد، وعددًا من رؤساء الكتل النيابية، وأعضاء من مجلس النواب، حيث أشار إلى أهمية التعاون والتعاضد بين القوى السياسية من أجل دعم الحكومة فى تنفيذ برنامجها الوزارى وترسيخ الأمن والاستقرار المتحقق.

وأضاف البيان أن الرئيس رشيد تطرق إلى زيارة الوفد الكردى الأخيرة إلى بغداد والتفاهم الذى جرى بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن صرف رواتب موظفى الإقليم مما يدلل على إرادة الجانبين وتطلعهما المشترك إلى إيجاد الحلول المناسبة للقضايا العالقة وفقًا للدستور والقانون، مؤكدًا ترحيبه بزيارة وفد حكومة الإقليم كفريق مشترك وموحد، وضرورة مواصلة التعاون والتنسيق لضمان حقوق جميع المواطنين بما فى ذلك مواطنو إقليم كردستان.

وأشار الرئيس العراقى إلى أهمية تعزيز الوضع الاقتصادى فى البلاد، وذلك عبر تشجيع الاستثمارات من الشركات العالمية المتخصصة فى البناء والإعمار والبنى التحتية الأساسية ذات الصلة بمتطلبات المواطنين، وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص المهم فى تطوير الاقتصاد فى البلد وتوفير فرص العمل للشباب.