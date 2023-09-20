أبو الغيط يلتقي رشاد العليمي في نيويورك ويبحثان تطورات الأزمة اليمنية

دبي - محمود عبدالرازق - وصرّح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان حصلت وكالة "الخليج 365"، على نسخة منه، أن "اللقاء تناول آخر تطورات الأزمة اليمنية، حيث استمع أبو الغيط لاستعراض معمق من رئيس مجلس القيادة الرئاسي حول العوائق، التي تعترض سبيل تحقيق وقف شامل لإطلاق النار يؤدي إلى تسوية سياسية".

وتناول الرئيس اليمني "تعنت الحوثيين، واستمرارهم في ممارسة الحصار الاقتصادي على المناطق الحكومية، فضلًا عن إطلاق الهجمات على مدينة عدن لمنع تصدير النفط، بما يُزيد من معاناة اليمنيين الاقتصادية والإنسانية في كافة أرجاء البلاد"، بحسب قوله.

كما أكد على ترحيبه بالجهود التي تقوم بها السعودية في مواصلة الحوار مع الجانب الحوثي، توطئة لحوار يمني - يمني، بحسب قوله.

وقال رشدي إن "أبو الغيط أكد على دعم الجامعة العربية للحكومة الشرعية في اليمن، معربًا عن أمله بأن تسفر الجهود الحثيثة، التي تقودها السعودية عن تثبيت الهدنة في جميع أنحاء البلاد، والدخول في تسوية سياسية تسمح للجميع بأن يكون لهم مكان في اليمن في المستقبل، دون استئثار لطرف بالحكم، وبعيدًا عن التدخلات الإقليمية أو الإملاءات الخارجية، حفاظًا على وحدة البلاد ومؤسساته".

في السياق ذاته، أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، ترحيبها بـ"النتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن"، التي عقدت مع وفد جماعة "أنصار الله" اليمنية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، إن "النقاشات جاءت استكمالا للقاءات الفريق السعودي، الذي أجراها في فترة سابقة، مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في صنعاء، التي تم التوصل فيها إلى العديد من الأفكار والخيارات لتطوير خارطة طريق تتوافق عليها كافة الأطراف اليمنية"، حسب وكالة الأنباء السعودية.

أمس, 16:05 GMT

ومن جانبه، أكد وزير الدفاع السعودي حرص المملكة على تشجيع الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الصراع المستمر في اليمن، للعام التاسع تواليًا، مؤكدا "وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار"، بحسب قوله.

وكان الوفد المفاوض لجماعة "أنصار الله" اليمنية، برئاسة محمد عبد السلام، قد عاد إلى صنعاء، بعد إجرائه مفاوضات مع المسؤولين السعوديين في الرياض، بحضور وفد من المكتب السلطاني العُماني، استمرت 5 أيام.

ويشار إلى أن السعودية قد أعلنت، في آذار/ مارس 2021، مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن، والوصول لاتفاق سياسي، تشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة، وفتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات، وتخصيص رسوم دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، ودفع مرتبات الموظفين وفقًا لاتفاق ستوكهولم [توصلت إليه الحكومة اليمنية والجماعة، أواخر عام 2018]، تمهيدًا للانتقال إلى مناقشة الحل السياسي في اليمن، إلا أن جماعة "أنصار الله" قللت، حينها، من أهمية المبادرة معتبرة أنه لا جديد فيها.