شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تقدم مساعدات بقيمة 130 مليون دولار للمتضريين من الصراع فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن تقديم أكثر من 130 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية المطلوبة بشكل عاجل لمساعدة الأشخاص المتضررين من الأزمة المستمرة فى السودان.

وأعلنت مساعدة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سارة تشارلز عن التمويل، خلال حدث وزارى رفيع المستوى حول الوضع الإنسانى فى السودان والمنطقة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق بيان على موقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



ويحتاج ما يقرب من 25 مليون شخص - أى أكثر من نصف سكان البلاد - إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة.



وتستمر الاحتياجات الصحية الطارئة فى النمو بسرعة؛ حيث إن أكثر من 80 بالمائة من المستشفيات فى السودان أصبحت الآن خارج الخدمة ويستمر الإبلاغ عن الهجمات على المرافق الصحية.



وستستمر هذه المساعدة الإضافية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى دعم الشركاء فى المجال الإنسانى الذين يقدمون المساعدات الغذائية الطارئة، بما فى ذلك من خلال التحويلات النقدية والحبوب والبقول والزيوت النباتية المنقذة للحياة من مصادر أمريكية والتى يتم شراؤها محليًا وإقليميًا- بحسب البيان.



وبالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه المساعدة خدمات الحماية والرعاية الصحية ودعم التغذية والمأوى والمياه والصرف الصحى وخدمات النظافة، من بين خدمات الإغاثة الأخرى، لملايين الأشخاص فى السودان.