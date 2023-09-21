شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفلسطيني يكشف عن زيارة قريبة لعباس إلى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم زيارة روسيا قريبًا، وإن كان لا يمكن الإفصاح عن الموحد المحدد للزيارة الآن.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المالكي، "هناك زيارة منتظرة للرئيس إلى روسيا الاتحادية قريبًا".

وأشار وزير الخارجية الفلسطيني إلى أن الزيارة ستُجرى خلال العام الجاري، ولكن لا يمكن الإعلان عن موعدها.