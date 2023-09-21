شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين التصعيد الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان على مدينة جنين، والذي وقع مساء الثلاثاء، وحذرت من استمرار دوامة العنف.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، في بيان وزارة الخارجية الأردنية، على ضرورة وقف الاقتحامات للمدن الفلسطينية كافة، محذراً من عواقب هذا التصعيد الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف.

وطالب المجالي بضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا التصعيد، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما شدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على ضرورة حماية المدن الفلسطينية من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ووقف الحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فورى.