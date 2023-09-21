شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان وجزر سليمان توقعان بيان إقامة العلاقات الدبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية بجزر سليمان جيريميا مانيلي، على بيان إقامة العلاقات الدبلوماسية بمقر البعثة الدائمة لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وأعرب الجانبان خلال لقائهما، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، عن رغبتهما المشتركة في تشجيع مزيدٍ من التواصل الدبلوماسي والتعاون التجاري والاقتصادي وتطوير علاقات الصداقة بين البلدين والشعبين وتبادل الخبرات.