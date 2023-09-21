شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية": اعتقال 4 إرهابيين في بغداد والأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على 4 إرهابيين من تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظتي بغداد والأنبار.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه "بعمليات استباقية منفصلة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبالتعاون مع القوات البرية، تم نصب كمائن محكمة في حي المزرعة ومنطقة الفلاحات وسيطرتي الصقور والتحدي؛ أسفرت عن القبض على 4 عناصر تنتمي لعصابات داعش الإرهابية في الكرخ و قضائي الفلوجة والطارمية".

وأضافت المديرية أنه تم تسليم الإرهابيين إلى جهات الاختصاص؛ لاتخاذ ما يلزم بحقهم.